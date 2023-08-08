Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Бешенство в Киеве: в Соломенском районе домашний кот покусал хозяйку и ее дочь

8 августа 2023, 13:06
Валентина Андрейко журналіст
агресивний кіт
Источник: Pixabay

Зафиксирован случай бешенства у кота в Соломенском районе Киева.

20 июля в киевской семье умер котик, который накануне начал вести себя довольно странно — неожиданно бросался на хозяев, отказывался от еды, прятался по закоулкам. А потом и вообще вцепился в руку своей хозяйки, а затем и ее дочери.

Вскоре у животного начались судороги и оно умерло.

Хозяйка, которая знала о возможности бешенства, отнесла труп кота в отдел по борьбе с бешенством животных. И подтвердилось худшее — у кота таки было бешенство.

Подхватить его он мог, когда семья посещала знакомых в с. Санчики Хмельницкой области. Поехали вместе со своими домашними любимцами (а их двое). Оба кота не были привиты против бешенства.

Один из них вышел из дома и исчез, на следующий день вернулся с травмами. Очевидно тогда и заразился бешенством.

Мама и дочь, которых покусало больное животное, начали получать антирабическое лечение уже в Киеве.

Второму коту с 20 июля тоже назначили курс вынужденной вакцинации согласно Инструкции о мерах по борьбе с бешенством животных.

В Киеве проводятся мероприятия, направленные на локализацию и недопущение распространения бешенства.

Читайте также:
бродячий кітУкусил бродячий кот: у 48-летнего британца диагностировали неизвестную инфекцию

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Теги
Київ Бешенство
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь