Зафиксирован случай бешенства у кота в Соломенском районе Киева.

20 июля в киевской семье умер котик, который накануне начал вести себя довольно странно — неожиданно бросался на хозяев, отказывался от еды, прятался по закоулкам. А потом и вообще вцепился в руку своей хозяйки, а затем и ее дочери.

Вскоре у животного начались судороги и оно умерло.

Хозяйка, которая знала о возможности бешенства, отнесла труп кота в отдел по борьбе с бешенством животных. И подтвердилось худшее — у кота таки было бешенство.

Подхватить его он мог, когда семья посещала знакомых в с. Санчики Хмельницкой области. Поехали вместе со своими домашними любимцами (а их двое). Оба кота не были привиты против бешенства.

Один из них вышел из дома и исчез, на следующий день вернулся с травмами. Очевидно тогда и заразился бешенством.

Мама и дочь, которых покусало больное животное, начали получать антирабическое лечение уже в Киеве.

Второму коту с 20 июля тоже назначили курс вынужденной вакцинации согласно Инструкции о мерах по борьбе с бешенством животных.

В Киеве проводятся мероприятия, направленные на локализацию и недопущение распространения бешенства.

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві