Украина до конца года получит не менее 16 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях. По его словам, каждый пятый взрослый украинец уже получил как минимум одну дозу Covid-вакцины.

— Уже на сегодня в Украину поставлено 22,5 млн доз вакцин, 11 млн доз доступны сейчас для использования, еще как минимум 16 млн доз будут поставлены до конца года, — отметил министр.

Также Ляшко добавил, что по состоянию на 22 сентября в Украине выделено 40 017 коек для пациентов с Covid-19, из них 38 677 с кислородом. А за последнюю неделю добавили еще 505 коек с кислородом.

— Мы продолжаем обеспечивать кислородом койки, делая акцент исключительно на централизованном снабжении и обеспеченности потоков по британским стандартам – дополнительные почти 400 млн грн государственной субвенции в ближайшее время поступят в регионы, — подчеркнул он.

Министр утверждает, что в Минздраве организовали массовую смс-рассылку для населения, где напоминают о необходимости вакцинации от Covid-19. Они связались с национальными операторами телефонной связи, которые согласились присоединиться к этой инициативе.

Никаких персональных данных из медицинских систем не предоставляли. Информационная рассылка для министерства полностью бесплатна.

Источник: Виктор Ляшко