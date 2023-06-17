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Сколько и кому надо платить, чтобы навестить родственника в реанимации — разъясняет НСЗУ

17 июня 2023, 17:56
Валентина Андрейко журналіст
пацієнтка в реанімації
Источник: Unsplash

Информация о том, что за допуск в реанимацию нужно платить — не соответствует действительности, то есть, является фейком.

Никому, нисколько за провождение пациента в реанимации платить не надо!

Реанимации у нас открыты для посетителей еще с 2016-го года, разрешением Министерства здравоохранения.

Больница любой формы собственности должна обеспечить такой допуск к пациенту любого возраста — круглосуточно, семь дней в неделю.

Посетителем может быть любой, независимо от родственных отношений.

Что делать, если не пускают в отделение интенсивной терапии или требуют за это деньги?

  • Сослаться на приказ Минздрава № 592 от 15 июня 2016 года.
  • Если это не помогает — обратиться к руководителю медицинского учреждения с письменным заявлением.
  • Если вопрос все же не решается — звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77.
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Источник: НСЗУ

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