В Украине по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получил 81% работников образования. Также привито 82% работников здравоохранения и 95% военнослужащих.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 18 октября. По его словам, меньше всего вакцинированных среди приоритетных групп населения.

— Сейчас наименее вакцинированными остаются люди именно пожилого возраста. В этой категории по меньшей мере одной дозой вакцинированы 23%, или чуть более 2 млн человек, — отметил Кузин.

Санврач утверждает, что людям старше 65 лет необходимо вакцинироваться, поскольку они имеют высокий риск смерти от коронавируса. Он добавил, что восемь из десяти человек, которые умерли от Covid-19 в Украине за время пандемии, были люди старше 60 лет.

Кузин напомнил, что для удобства в отделениях Укрпочты открыли временные пункты прививки, где в течение последних недель вакцинировали около 30 тыс. человек пожилого возраста.

Сейчас в Украине работают более 3 тыс. пунктов вакцинации и 1 тыс. мобильных вакцинальных бригад.

По состоянию на 17 октября в стране прививки от коронавируса получили 55 897 человек. С начала вакцинальной кампании привито 7 956 095 человек. Всего проведено 14 446 255 прививок.