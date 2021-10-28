В Одессе ухудшается ситуация с коронавирусом. Все больше пациентов обращаются за кислородными концентраторами.

Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда Корпорация монстров Екатерина Ножевникова в социальных сетях. По ее словам, в течение сентября в городе выдали 128 концентраторов, а с 1 по 27 октября их получили уже 537 Covid-пациентов.

— С 1 по 27 октября 665 человек с коронавирусом проходили лечение с помощью кислородных концентраторов дома. Из них не был вакцинирован 641 человек, а получили прививку 24 человека, — рассказала волонтер.

Ножевникова утверждает, что за этот период среди невакцинированных, которые болели дома, умерли 22 человека. В то же время не известно, сколько людей без прививки умерли в стационаре.

Среди вакцинированных умерла одна пациентка — 88-летняя женщина, которая получила две дозы препарата CoronaVac. У нее была сопутствующая болезнь — диабет, который негативно повлиял на течение Covid-19.

По данным аналитика Евгения Истребина, средний показатель госпитализаций с Covid-19 в Украине среди невакцинированных составляет 166 пациентов в день на 1 млн. В то же время средний показатель госпитализаций для полностью вакцинированных составляет 24 в день.

Общая эффективность вакцинации в течение 7-27 октября:

защита от госпитализаций для частично вакцинированных — 58,4%;

защита от госпитализаций для полностью вакцинированных — 85,5%.

По состоянию на 26 октября в Украине прививки от коронавируса получили 291 985 человек. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы — 79 301 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека.

Источник: Екатерина Ножевникова, Евгений Истребин