Быстро распространяющийся Covid-вариант Омикрон может вскоре оставить американских врачей без двух стандартных методов лечения, которые они использовали для борьбы с коронавирусной инфекцией: они вряд ли будут работать против нового штамма.

Уже более года препараты с антителами Regeneron и Eli Lilly являются основными средствами лечения раннего Covid-19, благодаря их способности предотвращать тяжелые заболевания и не допускать госпитализации пациентов.

Но оба производителя лекарств недавно предупредили, что лабораторные испытания показывают: их методы лечения будут гораздо менее эффективными против Омикрона, который содержит десятки мутаций, затрудняющих атаку антител на вирус.

И хотя компании заявляют, что могут быстро разработать новые антитела, нацеленные на Омикрон, ожидается, что они появятся не раньше, чем через несколько месяцев.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, на Дельта-вариант по-прежнему приходится более 95% предполагаемых случаев заболевания в США. Но руководители агентства говорят, что Омикрон распространяется быстрее, чем любой предыдущий вариант, и в течение нескольких недель станет доминирующим штаммом по всей стране.

В то же время обнадеживающие результаты показал препарат Glaxo, который был специально разработан для связывания с той частью вируса, которая, по словам компаний, с меньшей вероятностью мутирует.

— Но поставки этого лекарства крайне ограничены, и дополнительные дозы препарата не будут доступны до начала января, — говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Поэтому штатам рекомендуется сохранять препарат для пациентов с наибольшим риском заражения Омикроном. К таковым относятся пожилые люди и люди с серьезными проблемами со здоровьем, такими как ожирение, болезни сердца, диабет и нарушения иммунной системы.

Потеря двух ведущих методов лечения антителами заставляет еще больше сосредоточиться на долгожданных противовирусных таблетках от Pfizer и Merck, которые, как ожидается, регулирующие органы США вскоре разрешат к применению.

Источник: АВС