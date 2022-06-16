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Слушать маленькие сердечки: в регионы Украины ушло 300 аппаратов КТГ для беременных

16 июня 2022, 10:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вагітність
Источник: Depositphotos

Перинатальные центры Украины получили 300 телеметрических кардиографов для беременных. Посредством таких аппаратов врачи смогут отслеживать сердцебиение плода даже без присутствия врача в палате

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

— Новые кардиотокографы Минздрав получил от Польши в рамках гуманитарной помощи, — рассказала заместитель министра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич. 

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Сообщается, что это новые кардиографы, которые позволяют использовать в функциональной диагностике телемедицинские технологии. Другими словами – медработник может подсоединить датчики к беременной, а врач в это время может находиться в другом месте, но с помощью приложения в телефоне видеть все показатели плода, которые показывает КТГ. 

— Первые кардиографы уже приехали и используются на Волыни, остальные поставки на пути в другие регионы, — прокомментировала Мария Карчевич. 

По словам замминистра, некоторые беременные нуждаются в более прицельном исследовании. Когда необходимо ежедневно или дважды в день следить за данными сердцебиения плода. Речь идет прежде всего о женщинах с разными патологиями – например, диабетом, онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Напомним, недавно Минздрав отправил в учреждения здравоохранения Харьковской, Кировоградской, Сумской, Запорожской областей инкубаторы с бесперебойным питанием. Следующая партия инкубаторов ожидается в июле, их также передадут в роддома.

Источник
Минздрав
Теги
вагітність МОЗ Украины Серце
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