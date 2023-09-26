Трагическое событие произошло в Великобритании. Ребенок сначала играл во дворе дома, а потом мальчик поднялся в гостевую комнату к своим двоюродным братьям и сестрам и натянул гелиевый шарик в форме динозавра на голову.

Чуть позже шарик взорвался. Карлтон получил гипоксическую травму головного мозга и умер через шесть дней.

Патологоанатомы подтвердили, что гелий, который мальчик вдохнул из воздушного шара, вытеснил кислород в его легких.

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— Это трагедия, но родители ни в коем случае не несут ответственности за этот страшный случай, — сообщила главный инспектор полиции Лора Дефти.

Следователь подтвердил, что никто даже не мог этого предвидеть, и сказал, что планирует написать письмо в департамент здравоохранения с целью большей осведомленности населения об опасности гелиевых шаров.