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Смертельный шарик: в Великобритании пятилетний мальчик умер из-за игры с гелиевой игрушкой

26 сентября 2023, 18:01
Марина Мелехова редактор
кульки
Источник: Pixabay

Трагическое событие произошло в Великобритании. Ребенок сначала играл во дворе дома, а потом мальчик поднялся в гостевую комнату к своим двоюродным братьям и сестрам и натянул гелиевый шарик в форме динозавра на голову.

Чуть позже шарик взорвался. Карлтон получил гипоксическую травму головного мозга и умер через шесть дней.

Патологоанатомы подтвердили, что гелий, который мальчик вдохнул из воздушного шара, вытеснил кислород в его легких.

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— Это трагедия, но родители ни в коем случае не несут ответственности за этот страшный случай, — сообщила главный инспектор полиции Лора Дефти.

Следователь подтвердил, что никто даже не мог этого предвидеть, и сказал, что планирует написать письмо в департамент здравоохранения с целью большей осведомленности населения об опасности гелиевых шаров.

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Источник
The Sun
Теги
Великобритания Смерть Трагедія
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