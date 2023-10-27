Во Франции впервые обнаружили Крым-Конго геморрагическую лихорадку (ККГЛ), главным проявлением болезни является кровотечение ищ глаз. Об этом сообщили органы здравоохранения страны в новом отчете.

Ученые опасаются, что недуг может быстро распространиться на другие страны.

ККГЛ передается через укусы насекомых, чаще всего клещей. Болезнь считается эпидемической в местах с теплым климатом.

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ВОЗ сообщает, что 40% людей с ККГЛ умирают. Заболевание было выявлено в Испании в 2016 году, трое из семи заболевших умерли.

Ранее британские ученые предостерегали, что из-за изменения климата ККГЛ может мигрировать по миру.

Симптомы ККГЛ:

лихорадка;

боль в мышцах;

головокружение;

чувствительность к свету;

рвота;

кровотечение из глаз.

Во время заболевания также наблюдается органная недостаточность и внутренние кровотечения. ВОЗ включила ККГЛ в список девяти болезней, которые больше всего угрожают здоровью населения.

В июньском отчете указано, что насекомые, которые могут переносить ККГл, есть в 26 странах Европы.