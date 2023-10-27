Во Франции впервые обнаружили Крым-Конго геморрагическую лихорадку (ККГЛ), главным проявлением болезни является кровотечение ищ глаз. Об этом сообщили органы здравоохранения страны в новом отчете.
Ученые опасаются, что недуг может быстро распространиться на другие страны.
ККГЛ передается через укусы насекомых, чаще всего клещей. Болезнь считается эпидемической в местах с теплым климатом.
ВОЗ сообщает, что 40% людей с ККГЛ умирают. Заболевание было выявлено в Испании в 2016 году, трое из семи заболевших умерли.
Ранее британские ученые предостерегали, что из-за изменения климата ККГЛ может мигрировать по миру.
Симптомы ККГЛ:
- лихорадка;
- боль в мышцах;
- головокружение;
- чувствительность к свету;
- рвота;
- кровотечение из глаз.
Во время заболевания также наблюдается органная недостаточность и внутренние кровотечения. ВОЗ включила ККГЛ в список девяти болезней, которые больше всего угрожают здоровью населения.
В июньском отчете указано, что насекомые, которые могут переносить ККГл, есть в 26 странах Европы.