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Смертельно опасная болезнь: на Ровенщине в январе зафиксировали 41 случай коклюша

8 февраля 2024, 12:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

В январе 2024 года в Ровенской области зафиксирован 41 случай заболевания коклюшем. Об этом сообщили в Ровенской ОВА со ссылкой на заместителя генерального директора областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Елену Гашовскую.

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Опасные осложнения

— Болезнь опасна, прежде всего, осложнениями – пневмонией, остановкой дыхания, судорогами. Особенно тяжелым течение может быть у непривитых детей. Так что обращаю внимание на важность вакцинации, — подчеркнула Гашовская.

Статистика

Отмечается, в течение 2023 года в Ровенской области было зарегистрировано 139 случаев заболевания коклюшем. Показатель заболеваемости составил 12,1 случая на 100 тыс. населения и является одним из самых высоких в стране.

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В 2022 году в области был зафиксирован только один случай коклюша.

Источник: Ровенская ОВА

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