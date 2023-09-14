Власти Индии ввели ограничения на публичные собрания и закрыли некоторые школы в южном штате Керала после того, как два человека умерли от Нипаха — вируса, вызывающего смертельную лихорадку.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от вируса нет вакцины, а уровень смертности варьируется от 40 до 75%. Симптомы включают сильную лихорадку, рвоту, но в тяжелых случаях могут быть судороги, воспаление головного мозга.

По словам представителей здравоохранения, более 700 человек, включая 153 медицинских работника, которые контактировали с инфицированными, находятся под наблюдением.

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По меньшей мере четыре человека были госпитализированы, в том числе девятилетний ребенок одного из пострадавших.

По данным ВОЗ, первоначально передаваемый от животных, таких как летучие мыши или свиньи, Нипах также передается от человека к человеку. Инкубационный период колеблется от четырех до 14 дней, но может достигать 45 дней.

В 2018 году по меньшей мере 17 человек умерли от заражения вирусом в Керале.

Вирус был впервые выявлен в 1998 году после того, как он распространился среди свиноводов в Малайзии. В Индии первая вспышка Нипах была зарегистрирована в штате Западная Бенгалия в 2001 году.

ВОЗ называет Нипах одним из приоритетных заболеваний, которые представляют наибольший риск для общественного здравоохранения из-за их эпидемического потенциала и против которого нет или недостаточно контрмер.