Государственная служба статистики сообщила данные о демографической ситуации в Украине за январь-октябрь 2021 года. Общая смертность в октябре по сравнению с прошлым годом выросла на 25,8%.

В октябре умерло 74 282 человека, что на 15 235 человек больше, чем в октябре 2020 года (59 047 человек).

Всего с начала года в Украине умерли 562 137 человек. Это на 76 403 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерли 426 687 человек.

Родилось в Украине с начала 2021 года 229 209 человек (в прошлом году 247 278), миграционный прирост составил 15 473 человек (в прошлом году – 6 852).

По оценке ведомства, количество населения в Украине на 1 ноября 2021 составило 41 270 899 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 317 455 человек (в том числе за сентябрь – на 48 939 человек).

Украина – это страна, в которой темпы уменьшения населения являются одними из самых высоких в мире. К такому выводу пришли эксперты ООН, опубликовавшие свою аналитическую справку под названием Демографические процессы. Вероятно, к 2050 году численность населения Украины уменьшится до 35 млн. человек.