Международная неделя по предотвращению отравления свинцом, которая ВОЗ проводит с 23 по 29 октября, стала актуальным поводом напомнить миру о том, что ежегодно почти 1 млн человек умирают от заболеваний, связанных с отравлением свинцом, а многие становятся инвалидами.

Сообщается, что свинец – это отравляющее вещество, накопление которого влияет на целый ряд систем организма. Он особенно токсичен для детей младшего возраста даже при отравлении в низких концентрациях.

По данным ВОЗ, с воздействием свинца могут быть связаны 30% случаев идиопатической умственной отсталости, 4,6% сердечно-сосудистых заболеваний и 3% хронических заболеваний почек.

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У детей в возрасте до пяти лет свинец повреждает мозг до того, как у них появляется возможность полного развития, и вызывает неврологические, когнитивные и физические нарушения на протяжении всей жизни.

Отмечается, что свинец присутствует в этилированном бензине, в специях, косметике, некоторых лекарствах, в игрушках и других потребительских товарах.

Дети могут проглатывать пыль от игрушек или поверхностей, окрашенных краской со свинцом, или подвергаться воздействию через глазурованную свинцом керамику и некоторые традиционные лекарства и косметику.

Еще одна большая проблема – ненадлежащая утилизация свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

ВОЗ призывает запретить использование свинцовых красок, выявить и ликвидировать все источники воздействия этого вещества, информировать общественность об опасностях неправильного использования свинецсодержащих изделий.

Эксперты ВОЗ предлагают осуществлять постоянный мониторинг, в том числе проводить регулярное тестирование детей на уровень свинца в крови.

Источник: ООН