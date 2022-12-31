Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова вернули к жизни еще одного украинского защитника, получившего тяжелые ранения в борьбе с врагом. На счету легендарной клиники — уже десятки тысяч спасенных украинцев, пострадавших от войны.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Мы вместе прожили самый тяжелый год нашей жизни. Разлуки, ранения, реки слез, радость и мечты. Октай — один из десятка тысяч спасенных у Мечникова. Снаряд взорвался в трех метрах от него, забрав много крови и оставив тяжелые ранения на теле, — пишет Рыженко.

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По его словам, боец прошел все стадии возвращения к жизни: кома, ИВЛ, реанимация, операции. Теперь все это позади.

— Приехала жена с сестрой. От волнения у всех пересохло горло, не могли говорить. Слезами залиты лица. И лишь крепкие объятия показывают радость и счастье через край, — поделился подробностями Сергей Риженко.

По его словам, семья уже собралась на реабилитацию домой, в Винницу. А в начале 2023 года у спасенного воина родится первенец — сын.

Источник: Сергей Рыженко