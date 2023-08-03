В Центре Незламні защитнику, который неделю пролежал в коме и перенес сложные операции в Днепре и Киеве, удалили еще один осколок и восстановили подвижность левой руки. А еще — вернули веру в жизнь.

31-летний Сергей Рыбалко родом из Черкасской области. В первый день большой войны у него как раз был первый день отпуска. Он приехал домой из-за границы, где работал. И сразу понял — должен остаться.

Уже на следующий день был в местном военкомате. Говорит, вспомнил о покойном отце и его жизненных принципах, поэтому ни секунды не колебался.

Бой под Угледаром забыть не может. Они с побратимами только начали окапываться, как накрыл минометный обстрел.

Помнит взрыв, а потом — три куска собственной ноги. Говорит, боль была просто невыносимой.

Эвакуировали Сергея быстро. И это его спасло.

Обломки мины прошили все тело бойца: отсекли левую ногу, разорвали остальные конечности, внутренние органы, а еще спровоцировали ишемический инсульт головного мозга.

Сергея сначала спасали в Днепре, потом — в Киеве. Сложные операции и неделя в коме.

Медики говорят, выжил этот боец разве что чудом.

Когда удалось стабилизировать состояние тяжелораненного, его отправили во Львов для дальнейшего лечения.

Сейчас Сергей готовится к протезированию. Ежедневно он занимается с физическим терапевтом и улучшает координацию движений. Все это нужно для того, чтобы как можно быстрее стать на протез.

После реабилитации Сергей хочет снова быть полезным фронту и побратимам. Поэтому надеется вернуться на военную службу.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова