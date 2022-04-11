Ольга, мать троих детей из города Попасная, чудом выжила. В ее квартиру попал снаряд и ее отбросило взрывной волной. Травмы серьезные, 39-летняя Ольга едва не потеряла руку и до сих пор не знает, сможет ли ходить.

Раненую женщину вынес из-под завалов муж Максим, который, к счастью, не пострадавший от взрыва.

На скорой женщину доставили в Бахмут, а затем были Краматорск, Днепр и, наконец, Львов. Из-за ушиба легких Ольга не могла самостоятельно дышать, поэтому ее сразу отправили в реанимацию. Сейчас женщину уже перевели в общую палату.

На правой руке – металлическая рамка, поддерживающая сильно раненую конечность: перелом кисти, раздробленное предплечье. Осколки от этого ранения доставали даже из кишечника. Но вытащили не все, из-за сильного ушиба позвоночника один застрял там, поэтому Ольга не может сейчас ходить.

Муж Максим нежно беспокоится о жене, не отходит и не отпускает руку. Двое младших детей вместе с бабушкой успели выбраться из горячей точки и сейчас рядом с родителями. Старший сын защищает Украину.

Ольга и Максим смотрят на свои старые, довоенные фото, где они здоровы и счастливы.

– У меня забрали все: любимую работу, дом, здоровье. Я потеряла все. У нас родственники в России. Теперь я уже не смогу простить. Никогда, – говорит с болью Ольга.

После обстрела вокзала Краматорска российскими захватчиками 98 человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницы Днепропетровской области, среди них 19 детей.

Источник и фото: 1 ТМО Львова