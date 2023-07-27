Этой осенью на украинские телеэкраны выйдет новый сериал Нового канала под названием “Голова”, который Полина Фролова, сыгравшая одну из главных ролей в ситкоме, охарактеризовала, как социальный театр — развновидность арт-терапии.

Стресс, страх, страшные фото, видео, новости… Последние 17 месяцев россияне атакуют не только Украину, но и психику украинцев. Тревожные расстройства, ПТСР, панические атаки — это состояния и диагнозы, которые стали нашей реальностью.

Поскольку не все могут раскрыться перед психотерапевтом, существуют другие виды помощи, например, арт-терапия или телесная терапия. Или социальный театр. Именно им занимается украинская актриса Полина Фролова.

— Социальный театр как форма арт-терапии активно практикуется в странах, которые, втянуты в долговременные военные конфликты. Например, Ливан, Сирия, Израиль, Сомали. А теперь и Украина, — рассказывает актриса.

Полина объясняет, что социальный театр основан на театральных практиках, которые ориентированы на моральное и психологическое исцеление людей с ПТСР.

Цель — приобретение, развитие или возвращение базовых навыков личности: эмпатии, управления гневом, позитивным мышлением, выражением чувств, благодарностью, принятием мнений других, социализацией.

Полина вместе с украинским актером и режиссером Николаем Панасюком закончили специальный курс обучения и стали фасилитаторами (людьми, которые помогают группам эффективнее работать друг с другом — прим. ред.) социального театра.

— Мы работали в Польше с украинскими беженцами. Это около 200 человек. Особой заслугой нашей команды считаю интеграцию программы социального театра для людей с нарушениями зрения, которые “видят” куда больше, чем нам всем кажется, — говорит Полина Фролова.

Она рассказывает, что на занятиях моделируются различные социальные ситуации, которые проживаются обычно от второго лица, то есть в образе или роли.

Справка: “Голова” — 16-серийный ситком о перспективной молодежи, жизненном вызове, приоритетах, украинском селе и наших необыкновенных людях.

Главный герой Антон заключает пари с ректором университета о том, что он “поднимет” любое украинское село. Ректор хватается за эти слова и предлагает парню за полгода изменить село Антоновка.

Вместе с Антоном в путешествие отправляются его друзья — гений математики Богдан и блогер Милана. Поскольку у молодых людей нет практического опыта работы в этой области, им приходится придумывать нестандартные решения. На этом и построены комические ситуации.