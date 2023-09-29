Сегодня, 29 сентября, на Центральном вокзале Киева ко Всемирному дню сердца откроется тематическая локация “Городок здоровья”. Здесь каждый желающий сможет пройти бесплатный скрининг и проверить основные показатели здоровья своего сердца и научиться правилам первой помощи.
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На локации можно будет:
- измерить артериальное давление;
- оценить уровень зависимости от табака;
- получить консультацию врача-кардиолога;
- научиться правилам медицинской помощи, а именно сердечно-легочной реанимации и пользования дефибриллятором с инструкторами FAST.
Кроме того, здесь можно будет сделать профилактическую прививку против Covid-19 (взрослым и детям) и прививку КПК (корь, паротит, краснуха) для детей до 17 лет.
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Мероприятие пройдет при поддержке Укрзализныци.