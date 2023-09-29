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Сегодня на столичном жд вокзале можно пройти бесплатный скрининг здоровья сердца

29 сентября 2023, 09:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
серце
Источник: Pexels

Сегодня, 29 сентября, на Центральном вокзале Киева ко Всемирному дню сердца откроется тематическая локация “Городок здоровья”. Здесь каждый желающий сможет пройти бесплатный скрининг и проверить основные показатели здоровья своего сердца и научиться правилам первой помощи. 

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На локации можно будет:

  • измерить артериальное давление;
  • оценить уровень зависимости от табака;
  • получить консультацию врача-кардиолога;
  • научиться правилам медицинской помощи, а именно сердечно-легочной реанимации и пользования дефибриллятором с инструкторами FAST.

Кроме того, здесь можно будет сделать профилактическую прививку против Covid-19 (взрослым и детям) и прививку КПК (корь, паротит, краснуха) для детей до 17 лет.

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Мероприятие пройдет при поддержке Укрзализныци.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Вакцинация Вокзал Медики Серце хвороби
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