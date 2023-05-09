Вред, который наносят здоровью людей, в первую очередь детей, сладкие еще и газированные напитки, намного превышает удовольствие от их потребления. Это и стало главным аргументом Минздрава для продвижения идеи обложить акцизным налогом этот продукт.

Диабет, избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания — это далеко не полный перечень болезней, грозящих организму от чрезмерного потребления сахара. А в литре сладкого газированного напитка — больше суточной нормы сахара.

— Налоги на употребление добавленного сахара или различные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, которую всесторонне поддерживает ВОЗ. И Минздрав поддерживает ее, — сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Исследователи этого вопроса убеждают, что налог на сладкие минеральные и газированные воды в некоторых странах действительно ощутимо уменьшил количество больных диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

Обычно приводят пример Мексики, где такой налог привел к уменьшению на 39% количества детей, страдающих от ожирения.

А в Великобритании производители изменили рецептуру напитков и уменьшили уровень сахара в сладкой газировке вдвое, чтобы не платить дополнительные средства в бюджет.

Сейчас в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта: № 9032-1 і № 9033-1.

Первый вводит ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ.

Во втором предлагается полученные от уплаты налога средства направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечения их, а также на поддержку программы детского питания в школах, инициированную первой леди Еленой Зеленской.