Министр обороны Украины Алексей Резников заболел Covid-19. Вирус поразил его уже во второй раз с начала пандемии.

— По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случаев коронавируса за сутки. Я попал сюда тоже, – написал он на своей странице в Facebook.

Министр доложил, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, но в рабочем режиме.

— Собственно, за два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну, — отметил Резников.

Он пожелал всем здоровья, беречь себя и призвал вакцинироваться.

Источник: Алексей Резников