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Covid -19 у министра обороны: Резников на самоизоляции

9 февраля 2022, 12:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Covid -19 у министра обороны: Резников на самоизоляции

Министр обороны Украины Алексей Резников заболел Covid-19. Вирус поразил его уже во второй раз с начала пандемии.

— По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случаев коронавируса за сутки. Я попал сюда тоже, – написал он на своей странице в Facebook.

Министр доложил, что чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, но в рабочем режиме.

— Собственно, за два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну, — отметил Резников.

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Он пожелал всем здоровья, беречь себя и призвал вакцинироваться.

Источник: Алексей Резников

Теги
Коронавирус Covid-19 , Алексей Резников
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