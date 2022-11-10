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Сovid-статистика минувшей недели: коронавирус в Украине заметно отступил

10 ноября 2022, 11:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, за период с 31 октября по 3 ноября уровень заболеваемости Covid-19, по сравнению с периодом с 24 по 30 октября, знизился почти на 40%.

Сообщается, что на минувшей неделе зафиксировано 9 587 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 996 детей и 161 медработник. В то время как на позапрошлой неделе эти показатели соответствовали 16 378 подтвержденным случаям Covid-19, из них 1 641 ребенок и 273 медработника.

Отмечается, что за минувшие семь дней вакцинированы против смертельно опасного вируса 75 445 (на 24% меньше, чем неделей ранее) человека.

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За отчетную неделю из всех проведенных прививок 10% составляют первые дозы, 8,9% – вторые дозы, 66,7% – первые бустерные дозы, 14,4% — вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

  • госпитализировано — 1 990 человек;
  • летальных исходов – 114;
  • выздоровело — 17 703 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 5 322 219 человек;
  • выздоровело — 5 173 168 человек;
  • летальных исходов — 110 300;
  • проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 32 770 490.

С начала вакцинальной кампании привито 16 173 912 человек, из них две дозы получили 15 362 695 человек, первую бустерную дозу – 2 723 672 человек, вторую бустерную дозу – 116 758.

Важно, что почти 810 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 12,7 млн – первую бустерную дозу.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины статистика
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