В Одесской области из-за вспышки гриппа и ОРВИ на карантин закрыты 58 школ в 27 громадах региона. Эпидемиологи зафиксировали сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями, но эпидпорог не превышен.

Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Эпидпорог не превышен

— В настоящее время нет необходимости всей области объявлять карантин или вводить онлайн-обучение, поскольку эпидпорог не превышен, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время больше всего школ ушли на карантин в Сафьяновской громаде Измаильского района (16 учебных заведений), меньше всего в Раздельнянском районе (по одной школе в двух громадах).

Решение о введении карантина

Кроме того, педагоги напомнили, что если болеет 20% учеников и сотрудников школы, то директор должен принять решение о введении карантинных ограничений в учебном заведении.

Так же если это 20% одного отдельного класса, то дети именно этого класса изолируются на определенный период, чтобы не распространять вирус.

— Если же уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, мы будем вынуждены рекомендовать учебным заведениям перейти на дистанционный режим работы, — отметил Александр Лончак.

Директор Департамента призвал родителей быть сознательными, соблюдать меры профилактики и ответственно относиться к здоровью своих детей.

Источник: odessa.comments.ua