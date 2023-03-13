Более 300 пассажиров и членов экипажа Ruby Princess заразились желудочно-кишечной инфекціией, что повлекло рвоту и диарею, сообщили на этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Рейс Princess Cruises, перевозивший около четырех тысяч человек, продолжался с 26 февраля по воскресенье в западной части Карибского моря и пришвартовался в Галвестоне, Техас.

Хотя CDC не указал конкретный вирус, в заявлении Princess Cruises говорится, что причиной, вероятно, является норовирус.

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По данным CDC, около 10% пассажиров и 3% экипажа на борту были больны.

— При первых признаках увеличения количества пассажиров, обращающихся в медицинский центр, мы немедленно приступили к дополнительным усиленным процедурам санитарной обработки, чтобы прекратить распространение вируса, — говорится в заявлении Princess Cruises.

В компании заявили, что судно прошло дополнительную дезинфекцию перед следующим рейсом.

Вспышка на Ruby Princess является четвертой вспышкой желудочно-кишечного заболевания во время круиза этого года. Первым был норовирус во время многомесячного путешествия от P&O Cruises (принадлежит Carnival). CDC сообщил, что 86 пассажиров и 20 членов экипажа заболели на борту Arcadia. В двух круизах Royal Caribbean были вспышки в этом году.

Вспышки заболеваний желудочно-кишечного тракта были меньше, чем в годы до пандемии, благодаря протоколам безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В 2022 году было зарегистрировано четыре вспышки. Одна — в 2021 году.

Пассажиры, путешествующие в круизах, уязвимы для вирусов. В первые дни пандемии несколько судов пострадали от вспышек коронавируса, что привело к паузе по всей отрасли. По данным Australian Broadcasting Corp, в 2020 году рейс Ruby Princess из Сиднея стал самым смертоносным из-за Covid-19: 28 смертей и 700 случаев инфицирования .

В 2019 году, последнем году перед пандемией, CDC сообщил о 10 случаях желудочно-кишечных заболеваний; восемь были норовирусами. Круизные компании сообщили о 32 вспышках между 2017 и 2019 годами, хотя в целом количество случаев снизилось с 2006 года.

— Норовирус может быть особенно сложным для контроля на круизных лайнерах из-за тесных жилых помещений, совместных столовых и быстрой смены пассажиров, — сообщает CDC на своем веб-сайте.

Когда корабль причаливает, норовирус может быть занесен на борт с зараженной пищей или водой или пассажирами, заразившимися на берегу.