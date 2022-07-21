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Вспышка обезьяньей оспы: ВОЗ может объявить положение чрезвычайным, как в случае с Covid-19

21 июля 2022, 13:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения по обезьяньей оспе соберется сегодня, 21 июля, чтобы решить, следует ли развертывать редко используемую систему оповещения агентства здравоохранения ООН в связи с ухудшением вспышки вируса.

  • Отмечается, что чрезвычайная ситуация (ЧС) в области общественного здравоохранения подразумевает, что:
  • ситуация является серьезной, внезапной, необычной или неожиданной;
  • имеет последствия для общественного здравоохранения за пределами пострадавшей страны;
  • может потребовать немедленных международных действий.
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Шесть предыдущих ЧС, которые объявляла ВОЗ:

  • 2009 год — свиной грипп H1N1;
  • май 2014 года — полиовирус;
  • август 2014 года — лихорадка Эбола;
  • февраль 2016 года — вирус Зика;
  • июль 2019 года — лихорадка Эбола;
  • январь 2020 года — Covid-19.

Отмечается, что вялый глобальный ответ в связи с угрозой вспышки обезьяньей оспы вызывает в штаб-квартире ВОЗ раздражение и сомнения по поводу эффективности системы объявления чрезвычайных ситуаций.

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Источник
MedicalXpress
Теги
ВООЗ Мавпяча віспа пандемія
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