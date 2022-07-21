Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения по обезьяньей оспе соберется сегодня, 21 июля, чтобы решить, следует ли развертывать редко используемую систему оповещения агентства здравоохранения ООН в связи с ухудшением вспышки вируса.

Отмечается, что чрезвычайная ситуация (ЧС) в области общественного здравоохранения подразумевает, что:

ситуация является серьезной, внезапной, необычной или неожиданной;

имеет последствия для общественного здравоохранения за пределами пострадавшей страны;

может потребовать немедленных международных действий.

Шесть предыдущих ЧС, которые объявляла ВОЗ:

2009 год — свиной грипп H1N1;

май 2014 года — полиовирус;

август 2014 года — лихорадка Эбола;

февраль 2016 года — вирус Зика;

июль 2019 года — лихорадка Эбола;

январь 2020 года — Covid-19.

Отмечается, что вялый глобальный ответ в связи с угрозой вспышки обезьяньей оспы вызывает в штаб-квартире ВОЗ раздражение и сомнения по поводу эффективности системы объявления чрезвычайных ситуаций.

Сейчас смотрят