Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения по обезьяньей оспе соберется сегодня, 21 июля, чтобы решить, следует ли развертывать редко используемую систему оповещения агентства здравоохранения ООН в связи с ухудшением вспышки вируса.
- Отмечается, что чрезвычайная ситуация (ЧС) в области общественного здравоохранения подразумевает, что:
- ситуация является серьезной, внезапной, необычной или неожиданной;
- имеет последствия для общественного здравоохранения за пределами пострадавшей страны;
- может потребовать немедленных международных действий.
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Шесть предыдущих ЧС, которые объявляла ВОЗ:
- 2009 год — свиной грипп H1N1;
- май 2014 года — полиовирус;
- август 2014 года — лихорадка Эбола;
- февраль 2016 года — вирус Зика;
- июль 2019 года — лихорадка Эбола;
- январь 2020 года — Covid-19.
Отмечается, что вялый глобальный ответ в связи с угрозой вспышки обезьяньей оспы вызывает в штаб-квартире ВОЗ раздражение и сомнения по поводу эффективности системы объявления чрезвычайных ситуаций.
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— Вы хотите, чтобы в предупреждении говорилось, что вы только что утонули, или вы хотели бы, чтобы в предупреждении говорилось, что приближается потоп? — справедливо ставят вопрос эксперты ВОЗ.