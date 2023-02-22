В Черкасской области ситуация с заболеваемостью эпидемическим паротитом продолжает обостряться, сообщает пресс-служба Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

С начала 2023 года зарегистрированы 16 случаев этого инфекционного заболевания. Для сравнения: в прошлом году в области зарегистрировано два случая эпидемического паротита.

В течение января-февраля 2023 года заболевание эпидемическим паротитом регистрировалось на трех административных территориях области: в г. Смела – пять случаев, Балаклеевской территориальной общине (с. Плоске) – девять, Монастырищенской территориальной общине – два случая.

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Паротит вызывает парамиксовирус, который не так заразен, как ветрянка или корь, но тоже достаточно опасен. Характерным симптомом является выраженный отек околоушных желез и изменение внешнего вида человека, что и повлекло за собой появление народного названия — свинка.

Источник: ЗМІ.ck.ua