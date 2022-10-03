Как заявили представители Национального союза фермеров Великобритании, поставки рождественской индейки могут оказаться под угрозой, если продолжится распространение худшей вспышки птичьего гриппа в истории Соединенного Королевства.

Сообщается, что к настоящему времени пришлось забить более 3 млн птиц, при этом зоны профилактики птичьего гриппа были введены в Норфолке, Саффолке, некоторых частях Эссекса и на всем юго-западе Англии.

Отмечается, что 27 сентября Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) расширил свои зоны профилактики птичьего гриппа после нескольких случаев фиксирования инфекции.

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На сегодня птичий грипп был обнаружен в 155 местах по всей Великобритании.

В то время как фермеры пытаются обеспечить безопасность своих хозяйств, популяция диких птиц в Британии уже столкнулась с опустошением: в течение нескольких месяцев тысячи мертвых птиц выбрасывались на пляжи по всей стране.

Источник: Sky News