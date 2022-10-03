Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Вспышка птичьего гриппа в Британии: под угрозой оказались рождественские индейки

3 октября 2022, 10:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пташиний грип
Источник: Pixabay

Как заявили представители Национального союза фермеров Великобритании, поставки рождественской индейки могут оказаться под угрозой, если продолжится распространение худшей вспышки птичьего гриппа в истории Соединенного Королевства.

Сообщается, что к настоящему времени пришлось забить более 3 млн птиц, при этом зоны профилактики птичьего гриппа были введены в Норфолке, Саффолке, некоторых частях Эссекса и на всем юго-западе Англии.

Отмечается, что 27 сентября Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) расширил свои зоны профилактики птичьего гриппа после нескольких случаев фиксирования инфекции.

Сейчас смотрят

Читайте также:
птичий гриппПтичий грипп в Англии: один человек заразился и находится на самоизоляции

На сегодня птичий грипп был обнаружен в 155 местах по всей Великобритании.

В то время как фермеры пытаются обеспечить безопасность своих хозяйств, популяция диких птиц в Британии уже столкнулась с опустошением: в течение нескольких месяцев тысячи мертвых птиц выбрасывались на пляжи по всей стране.

Источник: Sky News

Теги
Великобритания Пташиний грип
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь