Более 100 человек получили отравление после того, как съели тортилью де пататас в известном мадридском ресторане. Причиной, судя по всему, стали именно эти, сочные, быстро приготовляемые знаменитые яичные и картофельные омлеты.
На сегодняшний день из 101 заболевшего, 13 нуждались в стационарном лечении.
Администрация ресторана, который обслуживает до 700 клиентов в день, извинилась за случившееся и заявила, что закроется до завершения расследования региональными органами здравоохранения.
— Нам всем нравится жидкая лепешка, но это — риск, особенно, если ее будут есть дети, люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди или беременные женщины, — отметила научный сотрудник Центра биомедицинских исследований Ла-Риоха Мария дель Торо.
Она призвала быть осторожными при употреблении блюд из яиц в ресторанах и при их приготовлении дома.
Региональное правительство Мадрида советует любителям сочных омлетов готовить их из пастеризованных, а не свежих яиц и проявлять особую осторожность в жаркие летние месяцы.