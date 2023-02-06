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Вспышка сальмонеллеза в Испании: более 100 человек отравились в известном мадридском ресторане

6 февраля 2023, 08:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
омлет
Источник: Pixabay

Более 100 человек получили отравление после того, как съели тортилью де пататас в известном мадридском ресторане. Причиной, судя по всему, стали именно эти, сочные, быстро приготовляемые знаменитые яичные и картофельные омлеты.

На сегодняшний день из 101 заболевшего, 13 нуждались в стационарном лечении.

Администрация ресторана, который обслуживает до 700 клиентов в день, извинилась за случившееся и заявила, что закроется до завершения расследования региональными органами здравоохранения.

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— Нам всем нравится жидкая лепешка, но это — риск, особенно, если ее будут есть дети, люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди или беременные женщины, — отметила научный сотрудник Центра биомедицинских исследований Ла-Риоха Мария дель Торо.

Она призвала быть осторожными при употреблении блюд из яиц в ресторанах и при их приготовлении дома.

Региональное правительство Мадрида советует любителям сочных омлетов готовить их из пастеризованных, а не свежих яиц и проявлять особую осторожность в жаркие летние месяцы.

Источник
The Guardian
Теги
Испания Отравление ресторан яйця
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