Вспышка сибирской язвы в Тернополе — от болезни умер пони

В Тернополе, в зооуголке парка Топильче, умер пони, у животного подтвердили сибирскую язву.

По информации Госпродпотребслужбы Тернопольской области, он погиб в ночь с 27 на 28 сентября 2021 года.

Специалисты провели вскрытие тела и обнаружили признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфаденита, а также увеличение и закругленность краев селезенки. Из-за этого у них возникло подозрение, что животное могло умереть от сибирской язвы.

Они сделали забор биоматериала и отправили его на анализ, который подтвердил болезнь.

Останки животного сожгли и похоронили, согласно всем правилам. Кроме того, были проведены дезинфекционные мероприятия.

Сибирская язва — острое инфекционное заболевание, его вызывает Bacillus anthracis. Болезнь фиксируют у животных, однако в зоне риска находятся и люди.

В случае заражения наблюдается поражение кожи с образованием специфического карбункула, лихорадка, интоксикация. Реже страдают легочная, кишечная системы. Болезнь может спровоцировать тяжелые последствия для здоровья и даже смерть.

Источник: ГУ Госпродпотребслужба в Тернопольской области