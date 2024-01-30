В Одессе и Запорожье выявлены вспышки ротавирусной инфекции. Об этом сообщили специалисты Центра общественного здоровья Украины.

Текущая ситуация

В Одессе пятеро детей, которые посещали одно дошкольное учреждение, были госпитализированы. Для установления источника инфекции было проведено обследование контактных лиц, собраны пробы пищевых продуктов, воды и смывов.

В Запорожье зарегистрировано 17 случаев ротавируса среди взрослых: 15 пациентов и 2 сотрудника одного из медицинских учреждений закрытого типа. Сейчас 13 человек выписаны, а трое остаются на лечении. Новых случаев в медицинском учреждении не выявлено, но противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Сейчас смотрят

Что такое ротавирус

Ротавирус является формой острой кишечной инфекции, которая довольно часто возникает в холодный период года. Заражение происходит контактно-бытовым путем, а инкубационный период длится до 5 дней.

Симптомы — резкое повышение температуры, тошнота, боль в животе, рвота, сильный понос с водянисто-пенистым стулом ярко-желтого цвета.

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация и соблюдение правил личной гигиены.

Источник: Центр общественного здоровья Украины