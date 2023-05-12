Виктория Приходько работает старшей медицинской сестрой отделения реанимации Харьковской областной клинической больницы.

Несмотря на обстрелы и бомбежки, она вышла на работу утром 24 февраля и понятия не имела, что вернется с работы домой только в июне.

Ведь медицинскую помощь тяжелораненым в реанимации непрерывно оказывали даже в самые страшные дни.

Виктория вспоминает тот период с тяжелым сердцем. Потому что все, что происходило вокруг, было и шоком, и неожиданным открытием своей несокрушимости, способности все выдержать.

Большинство медсестер и санитарок жили в ближайших к Харькову селах, поэтому возможности доехать в больницу не было.

Реанимация держалась благодаря студенткам-медсестрам. Тем, которые все же успели приехать на работу, но из-за обстрелов не смогли покинуть больницу, остались.

Впоследствии, несмотря на взрывы, начали добираться до работы и другие медсестры.

-Мы спали по очереди, на полу коридора возле больных. В темное время суток работали с фонариками на голове и в руках, свет включать было запрещено, — вспоминает Виктория.

Когда темнело, женщины закрывали окна фанерными щитами, чтобы снаружи не видно было реанимационной аппаратуры, которая интенсивно светилась.

Медсестра вспоминает, что раненые, в том числе тяжелые, поступали непрерывным потоком, рук не хватало. Поэтому коллектив работал в режиме 24/7, никто не чурался никакой работы.

Виктории пришлось быть для раненых и мамой, и всеми сразу медсестрами — старшей, перевязочной, палатной, младшей. А еще сестрой-хозяйкой, потому что нужно же было как-то кормить и медработников, и пациентов.

Иногда приходилось делить на всех одну маленькую буханку хлеба, чтобы выстоять.

— Никто из нас не думал бежать в подвал, прятаться, потому что понимал, у нас лежат тяжелые пациенты, которым ежеминутно может понадобиться помощь и поддержка, — говорит женщина.

Плакали только когда привозили раненых детей. А потом всю ночь читали маленьким пациентам сказки и молились, даже не зная, слышит ли их ребенок.

Виктория говорит, что оставила бы Харьков только вместе с последним жителем.

Несмотря на войну жизнь продолжалась, в конце июня в семье сыграли свадьбу младшей дочери.

Празднование состоялось под “музыку” войны в вишневом саду на Салтовке, наперекор всем врагам.

Сегодня отмечается Международный день медсестры. Это праздник и Виктории Приходько, которая выбрала эту сложную, но чрезвычайно важную профессию, и всех ее коллег.