Американский кардиохирург Вильям Новик с командой Novic Cardiac Allience приехал в Украину, чтобы передать коллегам из Первого медобъединения Львова расходные материалы и медицинское оборудование весом около 2,5 т, с которыми наши специалисты уже начали работать.

А еще за неделю пребывания во Львове врач Новик совместно с украинскими кардиохирургами прооперировал пятерых детей с пороками сердца.

Это были сложные оперативные вмешательства на аортальном, митральном и трехстворчатом клапанах. Самому маленькому пациенту было всего 10 месяцев, самому старшему – 17 лет.

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Самым сложным хирургическим вмешательством стала операция Росса у 4-летней Настеньки, состояние которой уже было критическим. Чтобы спасти ей жизнь, кардиохирурги сделали аутотрансплантацию, во время которой был заменен аортальный клапан девочки на ее собственный клапан легочной артерии.

За время сотрудничества в течение двух последних лет врач Новик приезжал во Львов не раз. Самому младшему пациенту в Украине было 3 дня, а самому старшему — 18 лет.

Это уже четвертая миссия Novic Cardiac Allience в Украине по развитию детской кардиохирургии на Западе Украины. За все время совместного труда прооперировано более 50 детей со сложными пороками сердца и столько же проконсультировано.

Это не последний визит команды Novic Cardiac Allience в этом году. Врачи планируют приехать во Львов еще минимум дважды, потому что детские сердца должны биться.

Источник: Первое медобъединение г. Львова