Власти Китая реквизировали производство предметов медицинского назначения по всей стране, объяснив это тем, что миллионы людей изо всех сил пытаются получить основные лекарства и наборы для тестирования на фоне всплеска новых случаев Covid-19.

Сообщается, что после внезапного решения китайского правительства об отмене блокировок и массового тестирования, аптеки в крупных городах были опустошены.

Отмечается, что для решения общенациональной нехватки лекарств и медицинских товаров официальные лица привлекли более десятка китайских фармацевтических фирм, чтобы помочь обезопасить поставки основных препаратов — эвфемизм для реквизиции.

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Согласно местным сообщениям, по меньшей мере 11 из 42 производителей тестовых наборов, чья продукция лицензирована медицинскими регуляторами Китая, были конфискованы правительством или получили заказы от государства.

Власти Пекина направили дополнительных сотрудников к шести производителям наборов антигенов, чтобы помочь им увеличить производство, говорится на сайте муниципалитета.

Сообщается, что некоторые местные власти ввели политику нормирования. Так, официальные лица города Чжухай заявили, что для покупки лекарств от лихорадки в более чем 500 аптеках потребуется регистрация удостоверения личности, при этом жителям разрешено покупать только шесть таблеток в неделю.