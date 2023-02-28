Медиагруппа Starlight Media создала корпоративную стратегию по адаптации ветеранов русско-украинской войны к мирной жизни. Цель – способствовать формированию инклюзивных и благоприятных условий для трудоустройства, реабилитации украинских военных по завершении службы.

Это первая такого рода комплексная стратегия украинского бизнеса, вводящая систему поддержки и адвокации прав ветеранов в обществе.

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– Корпоративная программа была создана с бесконечной благодарностью ветеранам войны и ожиданием возвращения всех защитников и защитниц, которые борются за украинскую свободу и независимость, – говорится в сообщении.

Starlight Media сделает открытым доступ ко всем своим наработкам и проектам, чтобы достичь большей социальной пользы и распространить эти практики среди ответственного украинского бизнеса и всех заинтересованных сторон.

– Мы точно знаем, что должны работать уже сейчас как медиагруппа, как работодатель, как бизнес, чтобы стать надежным плечом опоры для возвращения тех, кто внес свой вклад в нашу безопасность и свободу, – отметил СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

Александр Богуцкий также выразил уверенность, что проект найдет много партнеров – среди украинских компаний, общественных и государственных институтов, среди рядовых украинцев.