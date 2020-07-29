США будут поставлять вакцину от коронавируса в другие страны — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцину от коронавируса, которую выпустят в США, будут поставлять и в другие страны. Также она очень быстро распространится по всей стране.

Он также добавил, что США намерены выпустить 500 млн доз.

— Возможно, мы будем поставлять большие количество вакцины в другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких, — сказал Трамп.

Однако США смогут произвести 100 млн доз вакцин, как только будут выданы все разрешения на это.

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По состоянию на 29 июля в США зафиксировали 4 349 313 случаев коронавируса. Побороли болезнь 1 355 363 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 149 256 человек.

Президент США Дональд Трамп ожидает вакцину от коронавируса до конца 2020 года. Такие ожидания стали возможными благодаря началу в Штатах завершающего третьего этапа испытания новой вакцины.

Однако в ВОЗ прогнозируют, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года.