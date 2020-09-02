США отказались от участия в международной разработке вакцины от коронавируса нового типа.

Об этом заявил спикер Белого дома Джадд Дир.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем участвовать в международных разработках, в которых принимают участие коррумпированные ВОЗ и Китай, — заявил Джадд Дир.

Однако он отметил, что вакцина от коронавируса, которую разработают США, будет эффективной и сможет помочь многим людям.

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В то же время США не принимают результаты испытания российской вакцины против коронавируса и не планируют ее использовать.

По словам главы аппарата Белого дома Марка Медоуза страна будет придерживаться лишь американских стандартов контроля за качеством вакцин и лекарственных препаратов.