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Стало известно, сколько народных депутатов сейчас болеют Covid-19

13 декабря 2021, 16:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Верховна Рада
Источник: Depositphotos

Всего в законодательном органе страны в данное время лечатся от коронавирусной инфекции 14 человек. Из них – девять членов Аппарата Верховной Рады и пять – народных депутатов.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

При этом спикер не уточнил, о ком именно из народных избранников идет речь.

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Ранее стало известно о коронавирусной болезни народного депутата Василия Мокана, который, по его словам, держался до последнего.

Среди перенесших коронавирусную инфекцию, в частности, бывший глава партии Слуга народа Александр Корниенко и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

Источник
Верховная Рада
Теги
Депутати Верховної Ради , Коронавирус Covid-19
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