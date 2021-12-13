Всего в законодательном органе страны в данное время лечатся от коронавирусной инфекции 14 человек. Из них – девять членов Аппарата Верховной Рады и пять – народных депутатов.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

При этом спикер не уточнил, о ком именно из народных избранников идет речь.

Ранее стало известно о коронавирусной болезни народного депутата Василия Мокана, который, по его словам, держался до последнего.

Среди перенесших коронавирусную инфекцию, в частности, бывший глава партии Слуга народа Александр Корниенко и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.