Акушер-гинеколог из Сум Ольга Бутенко рассказала о том, как работало их отделение, когда на окраинах города шли бои.

…Принимать в мир новые жизни — это уже большая ответственность. А во время войны она неизмеримо больше. Акушерки роддома в Сумах, которые оказались в незнакомых и страшных обстоятельствах, приняли эту ответственность и стали настоящей поддержкой для беременных.

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— Забили окна, поставили щиты, переоборудовали палаты на первом этаже под операционные и родовые. Мы не видели боев, но все слышали, из каждого окна, — рассказывает Ольга.

И отмечает, что была слаженная работа и большая ответственность за пациенток: от поиска хоть одной ампулы важного препарата до колясок для мам с детьми, которые не могли вернуться домой.

По словам Ольги, город не был оккупирован, но находился в окружении. Поэтому некоторые врачи не могли добраться до больницы. Кто-то уехал и не смог вернуться. Кто-то не выходил на смену, потому что рядом с домом шли бои.

Многие медики-мужчины отвезли свои семьи в безопасное место и вернулись в больницу.

— Однажды и я попала в эпицентр боевых действий. Из-за обстрелов, грохота и близких боев не было возможности доехать на работу, поэтому пошла пешком через половину города под эту канонаду, — вспоминает медик.

Всю дорогу была с мужем на телефоне, потому что он очень переживал. После этого семья переехала жить поближе к больнице.

После каждого такого дежурства, Ольга пересчитывала не только беременных и рожениц, но и сотрудников. Все ли целы, дошли ли, нужно ли кого-то искать.

— Это было тяжелее всего – нести ответственность за заведение, за всех пациенток и коллег. А что делать, если взрыв? Куда детей из реанимации? А если малышня на интубации? — вздыхает Ольга.

Она признается, что никогда не знала войны, не имела представления о боевых действиях. Но на своей смене была главной: должна была принимать решения, проводить эвакуацию по тревоге, следить, чтобы действительно перешли в безопасное место по принципу двух стен или в подвал.

А дома – муж и пятилетний сын, о которых не могла не думать и переживать.

В отделении были роженицы, которым уже некуда было возвращаться. Из Ахтырки, Конотопа. Были перекрыты мосты, дороги.

— Мы с ними месяц жили, были уже как родные. Искали одежду на их детей большего размера, потому что те уже выросли, коляски. С этим очень помогали волонтеры, — вспоминает акушер-гинеколог.

А одну беременную девушку из Тростянца удалось вывезти уже после окружения. Все это время она лежала дома и была на связи с врачом.

Организовали транспорт, машину, потому что дорога была разбита. И перевезли ее в больницу. Тут она и родила. К счастью, все хорошо закончилось…