В Киеве медики спасли маленькую девочку, которая попала в Институт сердца с весом всего 1 500 граммов.

Об этом сообщили в Институте сердца Министерства здравоохранения. По словам врачей, ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Ей поставили диагноз: критическая коарктация аорты, резкая гипоплазия проксимальной дуги аорты, большой подаортальный дефект межжелудочковой перегородки и высокая 100% легочная гипертензия.

— Но эта дюймовочка оказалась с невероятной силой внутри, — отметили в Институте сердца.

Специалисты выполнили радикальную операцию — резекцию коарктации аорты с пластикой дуги аорты, закрытие дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения с глубокой гипотермией 17 °C (Cardiac arrest), что является полной остановкой кровообращения ребенка.

Операция прошла хорошо. Сейчас Диана уже находится дома вместе с родителями и постепенно набирает вес.

Недавно львовские врачи выходили тройняшек, которые родились преждевременно. Они находились в реанимации более трех недель.

Две девочки и один мальчик родились на 28-й неделе беременности (норма – 40 недель). Они весили 1 080 (девочка), 1 090 (девочка) и 1 200 (мальчик) граммов. Дети уже набирают вес и научились самостоятельно сосать.

Источник: Институт сердца Минздрава

Фото: Институт сердца Минздрава