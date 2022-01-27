После страшной стрельбы в Днепре в Областной больнице им. И.И. Мечникова находятся трое выживших военнослужащих.

— Самая тяжелая из них — 22-летняя девушка по имени Жанна, — рассказал на брифинге генеральный директор больницы Сергей Рыженко. — Ее состояние крайне тяжелое. Я бы сказал критическое. Если она выживет, это будет подвиг врачей больницы Мечникова.

Жанна получила три ранения: в колено, плечо и живот. Пуля вошла в брюшную полость в области пупка. Кишечник весь разворочен. Врачи долго оперировали военнослужащую и теперь остается надеяться на чудо.

По словам Сергея Рыженко, характер ранений свидетельствует о том, что стреляли в людей с очень близкого расстояния.

В Днепре люди сдают кровь для раненых. С просьбой не оставаться в стороне и прийти на станцию переливания крови выступил даже звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Источник: Сергей Рыженко