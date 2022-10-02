Состояние здоровья кровавого диктатора Владимира Путина продолжает ухудшаться, даже несмотря на адекватное лечение. Так, в новом посте на Telegram-канале General SVR утверждалось, что российский президент недавно жаловался на сильную боль в животе перед важным военным совещанием.

Авторы Telegram-канала предполагают, что это новый признак онкологии Путина.

— Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что российский деспот страдает от различных заболеваний, включая рак желудка и болезнь Паркинсона, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Путин пожаловался на ноющие боли в брюшной полости, которые невозможно было быстро купировать, и он провел совещание, наклонившись вперед, пытаясь сохранить естественную позу.

— Онкология у Путина прогрессирует, несмотря на адекватное лечение в последнее время. Нужно понимать, что плачевное состояние физического и психического здоровья президента влияет на принятие ключевых решений, — пишут авторы канала.

Отметим, что Telegram-канал General SVR — один из самых популярных и загадочных телеграм-каналов в сети, в котором публикуется якобы инсайдерская информация о политической ситуации в России и делах Кремля.

Есть предположение, что канал ведет якобы бывший генерал Службы внешней разведки, однако свою личность автор этого ресурса тщательно скрывает.

Источник: Express