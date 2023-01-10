В украинские медицинские учреждения уже поступили 1092 терминала Starlink, сообщил Минздрав.

— За последние несколько месяцев в медучреждения были поставлены 1092 терминала Starlink для того, чтобы клиники могли подключаться к интернету, — говорится в сообщении ведомства.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич сообщила, что, несмотря на вызовы военного времени в Украине, продолжается цифровизация системы здравоохранения и внедрение электронных инструментов.

В частности, в 2022 году в рамках программы Доступное лекарство было выписано более 10 млн рецептов на сумму 2,2 млрд грн. Также, по данным ведомства, в систему электронного здравоохранения внесено более 1 млрд записей, при этом у 35 млн украинцев есть декларации с семейным врачом.

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