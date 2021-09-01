Наступила осень, с ее приходом ухудшились прогнозы по ситуации с коронавирусом в Украине и мире. Специалисты пугают ростом количества новых случаев болезни, эти прогнозы подтверждает и ежедневная статистика Covid-19.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в мире подтвердили более 218,7 млн случаев коронавируса, в Украине общее количество больных — 2 288 371. За все время вирус унес жизни более 4,5 млн людей на планете, в Украине — 53 833 граждан.

Коронавирус в Украине

В Украине опять фиксируется увеличение суточного прироста больных, за последний день их — 2 075.

Специалисты Национальной академии наук Украины предупреждают — в начале сентября украинцам следует быть готовыми к суточному росту новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. По их словам, в первую неделю сентября ожидается в среднем около 1,7 тыс. заболевших, во вторую — до 2,3 тыс.

Пока все регионы страны находятся в зеленой зоне карантина, в то же время показатели двух из них не соответствуют этому. Ситуация с госпитализацией больных ухудшилась в Ивано-Франковской и Черниговской областях. В первой показатель — 57,8%, во второй — 55,4%.

С 1 сентября в Украине стартует новый учебный год. Минздрав предупреждает — ученики и учителя должны соблюдать ряд карантинных правил, чтобы избежать вспышки вируса.

В случае подтверждения у ребенка коронавируса все ученики, которые находились с больным в одном помещении, должны отправиться на самоизоляцию.

Коронавирус в мире

А в мире ученые продолжают изучать штаммы коронавируса. Так, вариант Мю, который обнаружили в Колумбии в январе 2021 года, представляет большую опасность, говорят в ВОЗ. На эту мутацию приходится 39% новых случаев Covid-19.

По их информации, больше всего случаев штамма Мю — в странах Центральной и Латинской Америки. Но его также зафиксировали уже во многих странах Европы и в США.

Страны мира продолжают бороться с коронавирусом с помощью вакцинации. Исследователи проводят эксперименты с вакцинами, смешивая их и изучая влияние на организм человека.

Однако в Австралии ученые выступили против таких опытов. Они считают, что смешивание вакцин опасно для граждан. Нужно колоть две дозы одного и того же вещества, тогда будет польза и никакого риска.