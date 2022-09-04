Эксперты онлайн-платформы Statista опубликовали диаграмму, на которой показаны страны с наибольшим числом людей, умерших в результате ассистированного самоубийства или эвтаназии в 2021 году.

Как видно на инфографике, первые три места заняли:

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Канада — 10, 064 случаев эвтаназии;

Нидерланды — 7, 666;

Бельгия — 2,699.

Ассистированный суицид — это суицид, совершенный с помощью другого человека. Этот термин обычно относится к ассистированному врачом суициду, то есть суициду, совершаемому при содействии врача или другого медицинского работника.

После того, как будет установлено, что ситуация человека подпадает под действие законов об ассистированном врачом суициде, помощь врача обычно ограничивается выпиской рецепта на смертельную дозу лекарства.

Во многих правовых системах помощь человеку в совершении самоубийства является преступлением. Люди, поддерживающие легализацию ассистированного врачом суицида, хотят, чтобы те, кто помогает добровольно уйти из жизни, были освобождены от уголовного преследования за непредумышленное убийство или подобные преступления.

Ассистированный врачом суицид является законным в некоторых странах при определенных обстоятельствах, включая Австрию, Бельгию, Канаду, Германию, Люксембург, Нидерланды, Новую Зеландию, Испанию, Швейцарию, часть США и часть Австралии.

Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания.

Выделяются два основных вида эвтаназии: пассивная эвтаназия (намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии) и активная эвтаназия (введение умирающему медицинских препаратов либо другие действия, которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть).

К активной эвтаназии часто относят и самоубийство с врачебной помощью (предоставление больному по его просьбе препаратов, сокращающих жизнь).

Источник: Statista, Википедия