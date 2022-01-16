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Статистика Covid-19 в Киеве: суточный прирост больных сократился почти в три раза

16 января 2022, 12:04
Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Статистика Covid-19 в Киеве: суточный прирост больных сократился почти в три раза
Источник: Depositphotos

В Киеве по состоянию на 16 января подтвердили 403 новых случая коронавируса. В столице за время пандемии зафиксировали 344 746 инфицирования.

Заболели прошедшие сутки:

  • 227 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;
  • 154 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 15 девочек от 1 до 17 лет;
  • 7 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

За прошедшие сутки от коронавируса в городе умерло 10 человек (пять женщин от 54 до 82 лет и пять мужчин от 47 до 84 лет). За все время пандемии зафиксировали 8 364 летальных исходов.

В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 71 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

В то же время, за сутки 349 киевлянам удалось преодолеть коронавирус. В общей сложности выздоровели уже 326 650 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 150, в Дарницком – 76 и в Деснянском районе – 33 случая.

Напомним, 15 января в украинской столице было зафиксировано 1 178 новых случаев коронавируса.

В больницы Киева попали 57 больных коронавирусом, а у 62 человек было подозрение на Covid-19.

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Теги
Київ , Коронавирус Covid-19
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