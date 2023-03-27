В Киеве за минувшую неделю официально зарегистрировано 1 293 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

Среди заболевших:

788 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

505 мужчин в возрасте от 18 до 101 года;

85 мальчиков от 1 месяца до 17 лет;

67 девочек от 2 месяцев до 17 лет;

36 медицинских работников.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском — 272 случая, в Дарницком – 245 случаев и Днепровском районах – 184 случая.

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Всего за период Covid-пандемии в столице зафиксировано 512 792 случая заболевания, 9 460 летальных исходов от инфекции. В общей сложности коронавирус преодолели 501 623 жителя столицы.