Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Статистика Covid-19 в Киеве: за минувшую неделю официально зарегистрировано 1 293 случая

27 марта 2023, 12:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Киеве за минувшую неделю официально зарегистрировано 1 293 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

Среди заболевших:

  • 788 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 505 мужчин в возрасте от 18 до 101 года;
  • 85 мальчиков от 1 месяца до 17 лет;
  • 67 девочек от 2 месяцев до 17 лет;
  • 36 медицинских работников.
Читайте также:
вагітністьУченые выяснили, что заражение Covid-19 во время беременности повышает риск аутизма у мальчиков

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском — 272 случая, в Дарницком – 245 случаев и Днепровском районах – 184 случая.

Сейчас смотрят

Не справились с осложнениями инфекции 12 человек. 1 183 киевлянина выздоровело.

Всего за период Covid-пандемии в столице зафиксировано 512 792 случая заболевания, 9 460 летальных исходов от инфекции. В общей сложности коронавирус преодолели 501 623 жителя столицы.

Источник
КГГА
Теги
Коронавірус у Києві статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь