Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 141 новый случай

По состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, в Киеве зафиксирован 141 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом в общей сложности инфекцией переболели уже 225 602 жителя столицы.
Кроме того, за минувшие 24 часа один человек умер от осложнений, вызванных Covid-19, доведя общее количество скончавшихся до 5 286.
Больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Дарницком (28), Деснянском (20), Оболонском (20) и Святошинском (20) районах.
Кто заболел в столице
- 74 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
- 57 мужчин в возрасте от 21 до 88 лет
- четыре девочки от 3 до 12 лет
- шесть мальчиков от 1 до 15 лет
При этом в Киеве госпитализировано 30 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус и еще 36 с пневмониями и подозрением на Covid-19.
За прошедшие 24 часа из больниц были выписаны 52 человека, таким образом от коронавируса смогли оправиться 216 952 киевлянина.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.