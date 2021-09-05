Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 141 новый случай

По состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, в Киеве зафиксирован 141 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом в общей сложности инфекцией переболели уже 225 602 жителя столицы.

Кроме того, за минувшие 24 часа один человек умер от осложнений, вызванных Covid-19, доведя общее количество скончавшихся до 5 286.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Дарницком (28), Деснянском (20), Оболонском (20) и Святошинском (20) районах.

Кто заболел в столице

74 женщины в возрасте от 18 до 84 лет

57 мужчин в возрасте от 21 до 88 лет

четыре девочки от 3 до 12 лет

шесть мальчиков от 1 до 15 лет

При этом в Киеве госпитализировано 30 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус и еще 36 с пневмониями и подозрением на Covid-19.

За прошедшие 24 часа из больниц были выписаны 52 человека, таким образом от коронавируса смогли оправиться 216 952 киевлянина.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: