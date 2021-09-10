По состоянию на утро пятницы, 10 сентября, в Киеве зафиксировано 406 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: