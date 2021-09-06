Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 93 новых случая

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября, в Киеве зафиксировано 93 новых случая заболевания коронавирусом.
Заболели 58 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 30 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет. А также четыре девочки от двух месяцев до 14 лет и один мальчик пяти лет.
В больницы столицы госпитализировали 16 больных коронавирусной инфекцией. А также 54 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Выздоровела прошедшие сутки 41 человек. В общем коронавирусную болезнь преодолели 216 993 жители столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 17, в Соломенском — 12, в Голосеевском, Святошинском и Дарницком — по 10 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.