По состоянию на утро 6 июня, за последние сутки зафиксировали 937 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 50 детей и 28 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (131) области, городе Киев (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях. За все время пандемии 2 214 517 людей заболели коронавирусом.

За сутки в лечебные учреждения госпитализировали 994 человека. Однако 4 516 людей выздоровели от коронавируса, всего за время пандемии 2 093 228 украинцев преодолели опасное заболевание.

В то же время за последние сутки зафиксировали 42 летальных случая, вызванных осложнением коронавируса. Всего за все время пандемии в Украине умерли 51 182 человека.

Статистика случаев/прививок (1 доза)

м. Киев — 102/2 212

Винницкая область — 16/1 499

Волынская область — 21/866

Днепропетровская область — 131/4 250

Донецкая область — 37/457

Житомирская область — 42/610

Закарпатская область — — / 1228

Запорожская область — 15/942

Ивано-Франковская область — 21/538

Киевская область — 81/2 859

Кировоградская область — 12/725

Луганская область — 3/665

Львовская область — 28/3 150

Николаевская область — 79/1 691

Одесская область — 21/400

Полтавская область — 12/2 802

Ровенская область — 29/639

Сумская область — 51/1 105

Тернопольская область — 43/1 177

Харьковская область — 32/3 815

Херсонская область — 61/814

Хмельницкая область — 35/455

Черкасская область — 19/2 129

Черновицкая область — 24/575

Черниговская область — 22/1 626

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 июня, за 24 часа статистика суточного прироста коронавируса в Украине стала немного лучше. За сутки зафиксировали 1 897 новых случаев Covid-19.

В частности, заболел 91 ребенок и 65 медицинских работников. Также в лечебные учреждения госпитализировали 1 065 человек, и зафиксировали 86 летальных случаев.