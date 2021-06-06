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Статистика улучшается: в Украине за сутки зафиксировали 937 случаев Covid-19

6 июня, 08:09 Юлія Захарченко
Статистика улучшается: в Украине за сутки зафиксировали 937 случаев Covid-19
Источник: Unsplash

По состоянию на утро 6 июня, за последние сутки зафиксировали 937 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 50 детей и 28 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (131) области, городе Киев (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях. За все время пандемии 2 214 517 людей заболели коронавирусом.

За сутки в лечебные учреждения госпитализировали 994 человека. Однако 4 516 людей выздоровели от коронавируса, всего за время пандемии 2 093 228 украинцев преодолели опасное заболевание.

В то же время за последние сутки зафиксировали 42 летальных случая, вызванных осложнением коронавируса. Всего за все время пандемии в Украине умерли 51 182 человека.

Статистика случаев/прививок (1 доза)

м. Киев — 102/2 212
Винницкая область — 16/1 499
Волынская область — 21/866
Днепропетровская область — 131/4 250
Донецкая область — 37/457
Житомирская область — 42/610
Закарпатская область — — / 1228
Запорожская область — 15/942
Ивано-Франковская область — 21/538
Киевская область — 81/2 859
Кировоградская область — 12/725
Луганская область — 3/665
Львовская область — 28/3 150
Николаевская область — 79/1 691
Одесская область — 21/400
Полтавская область — 12/2 802
Ровенская область — 29/639
Сумская область — 51/1 105
Тернопольская область — 43/1 177
Харьковская область — 32/3 815
Херсонская область — 61/814
Хмельницкая область — 35/455
Черкасская область — 19/2 129
Черновицкая область — 24/575
Черниговская область — 22/1 626

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 июня, за 24 часа статистика суточного прироста коронавируса в Украине стала немного лучше. За сутки зафиксировали 1 897 новых случаев Covid-19.

В частности, заболел 91 ребенок и 65 медицинских работников. Также в лечебные учреждения госпитализировали 1 065 человек, и зафиксировали 86 летальных случаев.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19
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