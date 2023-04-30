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Стал отцом 550 детей: суд в Голландии запретил мужчине сдавать сперму

30 апреля 2023, 10:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
суд
Источник: Pixabay

Суд в Нидерландах вынес решение прекратить сдавать сперму мужчине, который обманным путем стал отцом 550 детей. Выяснилось, что плодовитый папа лгал, что не предлагал свои услуги другим репродуктивным клиникам.

Мужчина сдавал сперму в Нидерландах и за границей, в том числе в датский банк спермы Cryos, но также предлагал свою сперму через онлайн-платформы, — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что он пожертвовал сперму по крайней мере 11 голландским клиникам по лечению бесплодия, которые наложили максимум 25 детей на одного донора.

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При этом мужчина давал ложные обещания, что он не предлагал свою сперму в другом месте и не будет делать этого в будущем. В 2017 году выяснилось, что через эти клиники он уже стал отцом 102 детей.

Сам мужчина утверждал, что действовал в интересах будущих родителей, которым хотел помочь. Однако, по словам экспертов, он рисковал нанести вред психическому благополучию своих детей-доноров, одновременно увеличивая риск инцеста.

— Все эти родители сейчас столкнулись с тем, что их дети являются частью огромной родственной сети, насчитывающей сотни сводных братьев и сестер, — заявил суд .

Судья запретил мужчине сдавать свою сперму или рекламировать себя в качестве донора и приказал ему в течение семи дней объявить, сдавал ли он сперму другим клиникам.

Источник
Politico
Теги
Нідерданди новонароджені Суд
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