Суд в Нидерландах вынес решение прекратить сдавать сперму мужчине, который обманным путем стал отцом 550 детей. Выяснилось, что плодовитый папа лгал, что не предлагал свои услуги другим репродуктивным клиникам.

— Мужчина сдавал сперму в Нидерландах и за границей, в том числе в датский банк спермы Cryos, но также предлагал свою сперму через онлайн-платформы, — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что он пожертвовал сперму по крайней мере 11 голландским клиникам по лечению бесплодия, которые наложили максимум 25 детей на одного донора.

При этом мужчина давал ложные обещания, что он не предлагал свою сперму в другом месте и не будет делать этого в будущем. В 2017 году выяснилось, что через эти клиники он уже стал отцом 102 детей.

Сам мужчина утверждал, что действовал в интересах будущих родителей, которым хотел помочь. Однако, по словам экспертов, он рисковал нанести вред психическому благополучию своих детей-доноров, одновременно увеличивая риск инцеста.

— Все эти родители сейчас столкнулись с тем, что их дети являются частью огромной родственной сети, насчитывающей сотни сводных братьев и сестер, — заявил суд .

Судья запретил мужчине сдавать свою сперму или рекламировать себя в качестве донора и приказал ему в течение семи дней объявить, сдавал ли он сперму другим клиникам.